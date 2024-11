Le Hamas «prêt» à discuter d'une trêve à Gaza

Le Hamas est "prêt" à discuter "toute proposition" de trêve dans la bande de Gaza, après plus d'un an de guerre avec Israël, a affirmé samedi un responsable du groupe palestinien, alors qu'une délégation se trouve au Caire pour rencontrer des médiateurs égyptiens. Mercredi, la Maison Blanche a annoncé un nouvel effort diplomatique des Etats-Unis, avec l'aide de la Turquie, du Qatar et de l'Egypte, en vue d'arracher un accord portant sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages qui y sont retenus.

Un cessez le feu possible sous certaines conditions

Le Hamas est "prêt à étudier des propositions sur un cessez-le-feu" et "un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza", a indiqué à l'AFP ce responsable qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat. Mais "à condition qu'il y ait des garanties internationales pour que l'accord conduise à un arrêt définitif de la guerre, un retrait (israélien) complet de la bande de Gaza et un échange de prisonniers", a-t-il ajouté. Le Hamas "n'a pas reçu de nouvelle offre pour l'instant", a cependant indiqué le responsable. Selon lui, la délégation du mouvement islamiste, dirigée par Khalil al-Hayya, doit rencontrer le chef des services de renseignement égyptiens Hassan Rashad et d'autres responsables chargés de la médiation avec Israël. Cette visite en Egypte survient moins de 48h après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah, allié du Hamas.

La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre 2023 par une attaque surprise du Hamas ayant entraîné la mort de 1.207 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués ce jour-là, selon un décompte de l'AFP à partir des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza. Au cours de l'attaque, 251 personnes ont été enlevées sur le sol israélien. Au total, 97 restent otages à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée.

La campagne militaire de représailles lancée par Israël a tué 44.382 personnes dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU. La seule trêve, intervenue en novembre 2023, avait permis le retour de plus d'une centaine d'otages en échange de la libération de 240 Palestiniens détenus par Israël. Depuis le début de l'année, les efforts déployés par Washington, Doha et Le Caire en vue d'obtenir un nouvel accord de trêve et de libération d'otages ont été vains.