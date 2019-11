Ce que l'on sait du couple de Français tué en Haïti

Le drame est survenu dimanche après-midi : à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où ils venaient tout juste d'atterrir, un couple de Français a été tué par balles. Mélina, 41 ans, et Alexandre, 44 ans, se rendaient pour la première fois sur l'île, théâtre de violentes manifestations dans un contexte politique et social très tendu. Ce couple sans enfant était originaire du petit village de Saint-Martin d'Ardèche et était engagé dans une procédure d'adoption depuis 2013, selon le conseil départemental de l'Ardèche.

La femme abattue en premier

Ce premier voyage sur l'île était "une visite de convivialité" et une première prise de contact avec les deux enfants qui devaient venir agrandir leur famille. Le couple de Français ne serait pas reparti avec les petits. Mais à peine arrivés à Port-au-Prince, dans le taxi qui les conduisait à l'hôtel, ils sont victimes d'une tentative de vol : selon nos informations, c'est d'abord la femme qui est abattue, puis son compagnon.

"Tout le monde les appréciait"

Ce drame a bouleversé le petit village d'Ardèche d'où ils venaient, et où toute leur famille réside. "Mélina et Alexandre étaient très appréciés et tout le monde les connaissait", témoigne un proche, sous le choc. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères assure que l'ambassade de France est "en contact avec les autorités locales pour que toute la lumière soit faite" sur ce double meurtre, portant à 42 le nombre de morts depuis le début des affrontements sur l'île.