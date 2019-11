"Un couple de Français" tué par balles dimanche en Haïti

Deux Français ont été tués par balles dimanche après-midi dans la capitale Haïtienne où ils venaient d'arriver par voie aérienne, a indiqué à l'AFP lundi matin une responsable de l'ambassade de France à Port-au-Prince.

"Un couple de Français" a été abattu, a déclaré cette source, sans apporter, pour l'instant, de précisions sur le lieu exact ou les circonstances de ces meurtres, dans un pays en pleine crise politique et sociale. Elle n'a pas non plus indiqué les motivations derrière ces assassinats.

Au moins 42 morts dans les manifestations depuis mi-septembre

Haïti est en proie à une grave crise avec des manifestations à répétition, souvent émaillées de violences, depuis le mois d'août pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Selon l'ONU, au moins 42 personnes sont mortes depuis mi-septembre dans ces manifestations organisées dans les principales villes du pays.

Le ministère français des Affaires étrangères recommande sur son site internet "de reporter tout voyage jusqu'à nouvel ordre", en Haïti, rappelant que "l'ensemble du territoire haïtien est déconseillé sauf raison impérative". "Les manifestations, accompagnées de barrages sur les principaux axes routiers et d'actes violents (jets de pierres, tirs...) sont très fréquentes. Des groupes violents sont actifs et entretiennent un climat d'insécurité", écrit la diplomatie française dans une publication datée du 24 octobre 2019.