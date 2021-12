Canaries : l'éruption du volcan de l'île de La Palma est terminée

Le retour au calme sur l'île de La Palma, aux Canaries, est désormais possible maintenant que l'éruption du volcan Cumbre Vieja est terminée. C'est donc la fin de 85 jours de calvaire pour les habitants. Une bonne nouvelle pour les habitants comme Amil, habitant de Santa Cruz De Palma, situé à 12 kilomètres du volcan. "C'est un soulagement pour tout le monde", souffle-t-il.

"Nous avions des tremblements de terre à n'importe quelle heure de la journée, ou de la nuit", raconte Amil. Si aucune victime n'est à déplorer, les dégâts matériels sont très importants. "Maintenant que l'éruption a pris fin, le travail de reconstruction va pouvoir commencer, on est content comme tout le monde. Nous allons pouvoir reprendre certaines activités, comme les randonnées que nous ne pouvions pas faire pendant l'éruption à cause des risques de gaz", explique-t-il. Au total, plus de 7.000 personnes ont été évacuées et près de 3.000 bâtiments ont été détruits.