Canada : nos conseils pour découvrir le Québec et une autre province surprenante

Francophone et touristique, le Québec attire de nombreux Français, dont notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet. Auteur pour le Lonely Planet, il nous raconte dans Et si on partait ?, sur Europe 1, son expérience à Montréal. Mais il nous donne aussi (et surtout) ses bonnes idées pour explorer une province tout à fait surprenante, le Nouveau-Brunswick. Les touristes français ne sont pour le moment pas admis au Canada en raison des restrictions de voyage destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19. Mais ça ne nous empêche pas de rêver dès maintenant !

Le Nouveau-Brunswick, une province dépaysante où l'on parle (aussi) français

"Pour commencer un voyage au Canada, je vous conseille une province moins connue que le Québec, mais très surprenante. Elle vous dépaysera suffisamment, mais en même temps vous rappellera la France par petites touches, notamment parce qu'on y parle français. Il s'agit du Nouveau-Brunswick, sur la côte Est, face à l’Atlantique.

Une partie du Nouveau-Brunswick est occupé par l'Acadie, une région qui n'est pas très clairement délimitée. Elle comprend la péninsule acadienne, ce promontoire qui s'avance dans le golfe du Saint-Laurent. C’est la terre des Acadiens, ces descendants d'Angevins, Poitevins et Bretons qui représentent 35% de la population de la province. Là-bas, les noms des villages – Caraquet, Bertrand, Tracadie-Sheila – fleurent le terroir français.

Vous avez été impressionnés par Saint-Malo et ses "grandes marées" ? Au Nouveau-Brunswick, vous aurez le souffle coupé face à la baie de Fundy, célèbre pour l'amplitude de ses marées gigantesques qui atteignent jusqu'à 14 mètres. On vient de loin pour voir ce spectacle grandiose, du haut de belvédères aménagés.

Le mieux reste encore Hopewell Rocks, un imposant ensemble de rochers sculptés par l'érosion et laissés à nus à marée basse. Lorsque la marée remonte, le décor change. On peut évoluer le long du rivage en kayak et passer sous d'immenses arches rocheuses.

La cuisine locale vaut aussi le détour. Au dîner, faites-vous plaisir avec un délicieux homard ou un crabe des neiges, les spécialités culinaires de la province.

Survoler le fleuve Saint-Laurent en hydravion au Québec

Au Québec, les balades en bateau sur le Saint-Laurent, je n’aime pas trop, il y a trop de monde. Je vous recommande donc son survol en hydravion. Le pilote vous donne rendez-vous au bord d’un petit lac avec une maison et un ponton en bois. Au bout, un petit hydravion de quatre places vous attend. On se glisse dans la carlingue. A ce moment-là, le pilote me dit : 'Je te montre comment ça marche', en rigolant, au cas où ça tombe en panne...

Puis, on décolle. Et là, magie ! Sous nos yeux, toute la région du Saint-Laurent et, surtout, un banc de bélugas ! Vu sous cet angle, c'était quelque chose d’exceptionnel, une de mes plus belles expériences au Québec. Le tout pour environ 100 euros. C'est abordable.

La ville de Montréal et son ambiance festive

La nature est reine au Québec, mais côté ambiance, les Québécois assurent aussi. Montréal, c’est la ville où l’on ne dort jamais. Et la période estivale y est riche en festivals. Le festival Présence autochtone se tiendra bientôt, en août. Grâce à de nombreux concerts et animations de rue, il célèbre les cultures autochtones du continent américain.

En septembre, le festival culinaire Yul Eat est un vrai rendez-vous gourmand, qui conjugue dégustations, ateliers et démonstrations de chefs pendant une semaine dans le Quartier des spectacles de Montréal.

Pour terminer, un lieu emblématique pour faire la fête : Les Foufounes électriques. C'est un monument de la vie nocturne montréalaise. Sur place, on le surnomme 'Les Foufs', ce qui veut dire 'les fesses'. On y vient pour écouter les musiques alternatives : new wave, punk, métal… Je m'y suis éclaté !"