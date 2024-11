Californie : un homme retrouvé vivant trois ans après l'annonce de son incinération

Tout a commencé en mai 2021, lorsque la police a retrouvé un corps sans vie dans une chambre d’hôtel du quartier Tenderloin à San Francisco. Très rapidement, les autorités ont pris pour acquis que l’identité du défunt, mort par overdose, était bien celle de James Robinson, un sans-abri connu pour ses problèmes de drogue. Bien qu’il y ait eu des incohérences évidentes, notamment sur la taille et les tatouages de l'homme retrouvé, nos confrères du San Francisco Chronicle raconte que les enquêteurs n’ont pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications approfondies.

Une erreur du légiste

À la suite de cette terrible découverte, les autorités ont donc informé la famille du dit James Robinson, qui a fait incinérer le corps. Quelques mois plus tard, ses cendres se sont même retrouvées sur un autel dans la maison familiale, après qu'une partie a été dispersée à Hawaï.

Mais en juillet dernier, un ami de la famille a affirmé avoir aperçu James Robinson en ville. Simple malentendu ou revenant ? Après quelques nouvelles investigations, et des analyses ADN, le médecin légiste a finalement reconnu son erreur... James Robinson était bien vivant, et la personne retrouvée morte trois ans plus tôt n’était autre que Jacob Bruce Chrisinger, un homme également sans domicile fixe, originaire de l’Oregon.

Un véritable bouleversement pour les deux familles qui ont donc vécu un ascenseur émotionnel bien différent. D'un côté, la famille Chrisinger qui a dû accepter, après des années d'interrogations et de silence, la mort de Jacob, de l'autre, la famille Robinson qui a pu retrouver un membre qu'ils pensaient avoir perdu à tout jamais.