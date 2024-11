La Californie promet d'agir si Donald Trump coupe les subventions aux voitures électriques

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promis lundi que son État subventionnera un bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique, si le nouveau président Donald Trump met fin au crédit d'impôt qui soutient actuellement les ventes aux États-Unis. "Les véhicules à zéro émission sont là pour rester. Nous interviendrons si l'administration Trump élimine le crédit d'impôt fédéral", a annoncé dans un communiqué le démocrate, qui se pose en chef de l'opposition à Donald Trump.

La Californie compte plus de 2 millions de voitures électriques, hybrides ou à hydrogène

"Nous ne renoncerons pas à un futur avec un transport propre - nous allons faire en sorte qu'il soit plus abordable pour les gens de conduire des véhicules qui ne polluent pas", a-t-il ajouté. Dans le cadre des objectifs climatiques ambitieux fixés par son administration, le président Joe Biden a instauré un crédit d'impôt pour inciter les Américains à acheter des voitures électriques, pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars pour l'achat d'un véhicule neuf et 4.500 pour une occasion.

Mais ce dispositif est menacé par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. L'entourage du républicain climatosceptique envisage de supprimer cette aide financière, selon les médias américains. Cette décision est également soutenue par le patron de Tesla et fervent trumpiste, Elon Musk, qui y voit une manière de gagner du terrain face aux géants américains Ford et General Motors. De nombreuses voitures Tesla ne sont actuellement pas éligibles à ce crédit d'impôt, car certains de leurs composants sont fabriqués en Chine.

"À long terme, cela aidera probablement Tesla, à mon avis", avait déclaré en juillet le Sud-Africain, qui s'est impliqué à corps perdu dans la campagne de Donald Trump et va diriger une commission chargée de tailler dans les dépenses publiques sous son administration. Face à cette incertitude, de nombreux Américains accélèrent actuellement leurs réflexions concernant l'achat d'un véhicule électrique. État le plus peuplé du pays, la Californie démocrate montre de longue date l'exemple en matière de transition énergétique. Pour réduire ses émissions, elle compte interdire la vente de voitures neuves à essence d'ici 2035.

Largement touché par les feux de forêt et les tempêtes qui s'accélèrent avec le réchauffement climatique, le "Golden State" est aussi l'endroit où les voitures électriques sont les plus répandues aux États-Unis. L'Etat compte plus de 2 millions de voitures électriques, hybrides ou à hydrogène, et représente 30,3% des ventes aux États-Unis de véhicules neufs dits propres, selon les autorités. Si l'administration Trump supprime les aides financières au secteur, le gouverneur Newsom compte proposer "une nouvelle version" d'un bonus écologique que son État offrait jusqu'en 2023. Ce programme avait facilité l'achat de "plus de 594.000 véhicules", selon le communiqué. Le premier mandat de Donald Trump avait déjà été marqué par un bras de fer entre M. Trump et la Californie, notamment sur les normes de pollution, plus strictes qu'ailleurs aux États-Unis.