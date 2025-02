Brésil : deux morts après la chute d'un petit avion en pleine rue à Sao Paulo

Ce vendredi matin, un petit avion privé s'est écrasé dans l'avenue Marques de Sao Vicente de la mégalopole Sao Paulo, provoquant la mort du pilote et du propriétaire de l'avion, "carbonisés" dans l'explosion de l'appareil. Celui-ci avait percuté plus tôt un bus. Les passagers ont pu s'en extirper à temps.

Deux personnes sont mortes et six ont été blessées vendredi lors de la chute d'un petit avion qui a ensuite percuté un bus sur une avenue de la mégalopole Sao Paulo, au Brésil, ont indiqué les autorités locales.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Crash d'un avion sanitaire à Philadelphie, après la catastrophe aérienne de Washington

L'accident, qui a eu lieu vers 07h20 (10h20 GMT), aurait pu être beaucoup plus meurtrier : l'avenue Marques de Sao Vicente est l'une des artères les plus fréquentées de Barra Funda, un quartier de l'ouest de la plus grande ville brésilienne. L'avion avait décollé quelques minutes plus tôt de l'aéroport de Campo de Marte, également à Sao Paulo, et avait pour destination la ville de Porto Alegre (sud).

Des images terrifiantes

Après sa chute, l'appareil, un King Air F90, a glissé sur plusieurs centaines de mètres avant d'exploser. Le pilote et le propriétaire de l'avion sont morts "carbonisés", a annoncé aux journalistes le chef des pompiers de Sao Paulo, Ronaldo Melo. Avant l'explosion, l'avion a percuté un bus qui se trouvait sur l'avenue, où la circulation était intense en ce début de matinée. Les passagers de ce bus sont parvenus à sortir à temps, certains avec des contusions.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au total, "six personnes ont été blessées, a priori sans gravité", selon le chef des pompiers. "L'avion a percuté l'arrière du bus et a fini par exploser. L'impact a été énorme, c'était terrifiant", a raconté un témoin au site d'informations G1. Des images impressionnantes diffusées sur TV Globo ont montré le moment exact où l'avion s'écrase sur l'avenue, quelques mètres après un carrefour où des dizaines d'automobilistes étaient arrêtés à un feu rouge dans une rue perpendiculaire.

175 accidents aériens en 2024

Le gouverneur de l'État de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, a souligné la "rapidité" des pompiers, qui ont "éteint le feu en quelques minutes, évitant une tragédie encore plus grave". Le Centre d'enquête et de prévention des accidents aéronautiques (Cenipa) se penche sur les circonstances de l'accident, pour établir notamment si le pilote a tenté de réaliser un atterrissage d'urgence en pleine ville.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les accidents de petits avions sont fréquents au Brésil, pays aux dimensions continentales où le réseau de transport ferroviaire est peu développé. Selon le Cenipa, vingt accidents de ce type ont eu lieu en janvier, pour un bilan total de huit morts. La plupart d'entre eux ont impliqué de petits avions d'épandage agricole ou des jets privés.

En 2024, le plus grand pays d'Amérique latine a enregistré 175 accidents aériens, le nombre le plus élevé en dix ans, faisant 152 morts au total. Parmi eux, 62 passagers d'un avion qui s'est écrasé à Vinhedo, dans l'État de Sao Paulo, en août dernier, la pire tragédie aérienne au Brésil depuis 17 ans.