Bombardements à Gaza : ce que l'on sait de l'intensification des frappes israéliennes

L'armée israélienne a confirmé avoir intensifié ses frappes sur le nord de la bande de Gaza, "d'une manière très significative" et d'ensuite annoncer y "étendre" ses opérations terrestres. "Nous continuerons à frapper dans la ville de Gaza et ses environs", a indiqué le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari dans une déclaration télévisée.

Le Hamas accuse Israël de "préparer des massacres"

Il s'agit des "plus importantes frappes" contre la bande de Gaza depuis le début des attaques du Hamas, le 7 octobre dernier, d'après la chaîne de télévision publique israélienne Kan. Ce qu'a confirmé le service de presse du gouvernement de Hamas qui accuse Israël de "préparer des massacres".

Toujours selon le pouvoir en place sur le territoire palestinien, les communications et l'internet ont été coupés dans la bande de Gaza. Une coupure confirmée par la société de télécoms palestinienne Jawwal. NetBlocks, le service de surveillance de l'accès à internet, a fait état d'un "effondrement de la connectivité dans la bande de Gaza". Les journalistes de l'AFP ont expliqué qu'ils ne pouvaient communiquer que dans les zones où ils captaient le réseau israélien.

Des roquettes lancées par le Hamas en "réponse aux massacres contre les civils"

Dans un communiqué, le Hamas a appelé "les pays arabes et musulmans et la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple". Le croissant rouge palestinien a annoncé sur X (anciennement Twitter) avoir "perdu le contact avec son centre opérationnel de toutes (ses) équipes dans la bande de Gaza".

"Les perturbations affectent le numéro d'urgence central 101 et entravent l'arrivée des ambulances chez les blessés" au milieu des frappes, a ajouté le Croissant rouge, se disant "profondément inquiet "quant à la capacité de ses médecins à continuer à fournir des soins dans ces conditions, ainsi que pour la sécurité de son personnel. En riposte aux frappes israéliennes, la branche militaire du Hamas a annoncé sur la messagerie Telegram le tir de "salves de roquettes en direction des territoires occupés en réponse aux massacres contre les civils".

Les médias israéliens ont confirmé que des roquettes ont été tirées en direction de Tel-Aviv, du centre d'Israël et du nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël. Un journaliste de l'AFP a entendu de fortes explosions dans le secteur de Ramallah, en Cisjordanie. Des sirènes d'alerte aux roquettes ont également retenti dans les villes d'Ashkelon et de Sdérot, dans le sud d'Israël, proche de la bande de Gaza.

