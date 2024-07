Bolsonaro a tenté de s'approprier des bijoux d'une valeur totale de 1,2 million de dollars, selon la police

La semaine dernière, la police fédérale a recommandé l'inculpation de Jair Bolsonaro et de 11 autres personnes pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et détournement de fonds, pour les faits survenus entre octobre 2019 et la fin du mandat du dirigeant d'extrême droite en 2022.

Jair Bolsonaro, qui dénonce la pléthore d'enquêtes judiciaires contre lui comme une "persécution", nie avoir commis un quelconque délit dans la gestion des bijoux. Son avocat, Paulo Cunha, a affirmé sur le réseau social X que les dirigeants brésiliens "n'avaient aucune influence directe ou indirecte" sur la gestion des cadeaux officiels.

La décision d'affecter un cadeau au patrimoine public ou au président est prise par une commission, selon Paulo Cunha. "À aucun moment, il n'a eu l'intention de s'emparer ou de garder pour lui-même des biens qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, être considérés comme publics", a déclaré l'avocat.

Selon la police, le "groupe faisant l'objet de l'enquête a agi pour détourner du Trésor public brésilien plusieurs cadeaux de grande valeur reçus par l'ancien président Jair Bolsonaro (...) lors de voyages internationaux et donnés par des autorités étrangères".

L'opération visait à vendre les bijoux à l'étranger "dans le but de favoriser l'enrichissement illicite de l'ancien président", indique l'enquête.

Certaines pièces ont été vendues "et les montants obtenus ont été convertis en espèces et sont entrés dans le patrimoine personnel de l'ancien président (...) sans passer par le système bancaire formel", ajoute le rapport remis au Tribunal suprême fédéral (STF).

"De nombreuses autres corrections"

Au moins 25.000 dollars auraient été versés à Jair Bolsonaro. La valeur des cadeaux "s'élève à un montant total de 1,22 million de dollars", a rectifié la police, après avoir donné initialement un montant de 4,5 millions.

Le camp Bolsonaro a profité de cette rectification pour discréditer le rapport. "Attendons-nous à de nombreuses autres corrections. La dernière sera de dire que tous les bijoux 'détournés'" sont aux mains des autorités, a écrit l'ex-président sur X.

Le juge Alexandre de Moraes du STF, a donné au parquet général 15 jours pour décider d'inculper formellement l'ancien président. La presse brésilienne avait révélé l'affaire en mars 2023, après que des agents du fisc ont saisi des bijoux trouvés dans le sac à dos d'un fonctionnaire du gouvernement de Jair Bolsonaro revenant d'un voyage officiel au Moyen-Orient en 2021.

Parmi les cadeaux se trouvaient une bague, un collier et des boucles d'oreilles de la marque suisse Chopard d'une valeur d'environ 828.000 dollars, ainsi que des montres Chopard et Rolex en or et en diamants, et d'autres bijoux, selon le rapport de police de près de 500 pages.

Après la révélation de l'affaire, des conseillers de Bolsonaro ont récupéré et restitué à l'État certains des objets vendus, précise le rapport. Selon la police fédérale, les sommes obtenues par la vente des bijoux "auraient pu être utilisées pour couvrir les dépenses de M. Bolsonaro" aux États-Unis, où il a séjourné quelques mois après son mandat.