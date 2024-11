Berlin nie avoir fermé un bureau de la télévision russe

Le gouvernement allemand a démenti mercredi avoir fermé le bureau de la chaîne russe Pervy Kanal dans le pays, comme l'en accuse le Kremlin pour justifier l'expulsion de deux journalistes de la chaine de télévision publique allemande ARD à Moscou. "Les affirmations russes sont fausses : le gouvernement fédéral n'a pas fermé le bureau de cette chaîne" et de manière générale "les journalistes russes peuvent exercer librement et sans entrave en Allemagne", a déclaré à Berlin un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Christian Wagner, lors d'un point de presse régulier.

Pervy Kanal, qui signifie "Première Chaîne" en russe, est l'un des médias les plus virulent dans sa défense du conflit déclenché par le Kremlin en Ukraine en février 2022. La chaîne est soumise à des sanctions de l'UE depuis décembre de la même année, incluant une interdiction de diffusion en Europe. S'il nie avoir fermé le bureau allemand de la chaîne ou retiré leur accréditation aux journalistes de cette chaîne, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères n'a pas exclu que deux journalistes russes de Pervy Kanal se soient vu refuser un permis de séjour ou une extension de titre de séjour.

"Relèvent toujours des autorités régionales"

Mais il a souligné que les décisions en la matière en Allemagne "relèvent toujours des autorités régionales" et non du gouvernement à Berlin. Ces autorités agissent "de manière totalement indépendante du gouvernement fédéral", a ajouté le porte-parole. En arguant de l'interdiction supposée des correspondants de Pervy Kanal, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a annoncé "prendre des mesures similaires contre les journalistes de l'ARD à Moscou". Le réseau ARD constitue la plus grande chaîne de télévision publique allemande et l'une des plus importantes en taille en Europe.

En février 2022, juste avant son assaut contre l'Ukraine, la Russie avait déjà fermé la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle en riposte à l'interdiction de diffusion faite à la chaîne russe RT, largement considérée en Europe comme un organe de désinformation et de propagande du Kremlin.