La Russie a fourni des missiles antiaériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de troupes, affirme Séoul

La Russie a fourni des missiles antiaériens à la Corée du Nord en échange de l'envoi de troupes, a déclaré vendredi un responsable sud-coréen, au moment où Pyongyang et Moscou se rapprochent sur le terrain de la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont accusé le nord, doté de l'arme nucléaire, d'avoir envoyé plus de 10.000 soldats afin d'aider la Russie à combattre l'Ukraine. Certains experts ont déclaré que Kim Jong Un cherchait en retour à acquérir des technologies de pointe et de l'expérience de combat pour ses troupes.

Une assistance militaire "sans délai" en cas d'attaque

"Il a été établi que des équipements et des missiles antiaériens destinés à renforcer le système de défense aérienne vulnérable de Pyonyang ont été livrés à la Corée du Nord", a déclaré le directeur de la sécurité nationale sud-coréen, Shin Won-sik, dans une interview à la chaîne locale SBS. Shin Won-sik répondait à une question concernant ce que Séoul croyait que Pyongyang avait reçu en échange du déploiement de ses troupes.

Par le passé, des experts ont déclaré qu'en retour pour l'envoi de soldats, la Corée du Nord est certainement en recherche d'acquérir de la technologie militaire, allant de la surveillance satellite à des sous-marins et des garanties de sécurité de la part de Moscou. Les deux alliés sont unis par un traité de défense mutuelle, signé en juin et ratifié récemment.

Ce traité oblige les deux Etats à fournir une assistance militaire "sans délai" en cas d'attaque contre l'autre et à coopérer au niveau international pour s'opposer aux sanctions occidentales. Pyongyang pourrait utiliser l'Ukraine comme un moyen de réorienter sa politique étrangère selon les experts. En envoyant des soldats, la Corée du Nord se positionne au sein de l'économie de guerre russe en tant que fournisseur d'armes, de soutien militaire et de main-d'oeuvre, contournant potentiellement son allié traditionnel et principal partenaire commercial, la Chine, affirment ces mêmes sources. La Russie peut aussi donner accès à la Corée du Nord à ses ressources naturelles comme le pétrole et le gaz affirment encore les experts.

La Corée du Nord, au côté de la Russie jusqu'à sa "victoire" en Ukraine

Lors d'une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, la cheffe de la diplomatie nord-coréenne Choe Son Hui a déclaré que la Corée du Nord sera au côté de la Russie jusqu'à sa "victoire" en Ukraine. La Corée du Nord et la Russie font toutes deux l'objet de sanctions onusiennes - Kim Jong Un pour le développement de son arsenal nucléaire, Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine.

Interrogé publiquement sur le déploiement de troupes nord-coréennes le mois dernier, M. Poutine n'a pas démenti, préférant détourner la question pour critiquer le soutien de l'Occident à l'Ukraine. La Corée du Nord a déclaré le mois dernier que tout déploiement de troupes en Russie serait "un acte conforme aux règles du droit international", mais n'a pas confirmé l'envoi de soldats.