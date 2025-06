Bateau pour Gaza : un des six Français a accepté son expulsion, les autres seront présentés à un juge israélien

© FABRIZIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Le voilier Madleen devait rejoindre la bande de Gaza depuis l'Italie. © FABRIZIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Article Suggestions

Les six militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un bateau dont le but était de briser le blocus de Gaza ont reçu la visite de diplomates français, et l'un d'eux a accepté d'être expulsé dès ce mardi, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.