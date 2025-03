Australie : des passagers maîtrisent un adolescent armé tentant de monter à bord d'un avion

Une scène inédite dans un aéroport australien près de Melbourne : un adolescent de 17 ans armé d'un fusil a tenté de monter à bord d'un avion rempli de passagers, avant d'être maîtrisé par ces derniers et l'équipage ce jeudi 6 mars. Il a été arrêté par la police australienne et ses motifs demeurent pour l'instant inconnus.

Plusieurs passagers ont maîtrisé jeudi un adolescent armé d'un fusil qui tentait d'embarquer à bord d'un avion dans un aéroport près de Melbourne, a annoncé la police australienne, inquiète de cette faille majeure dans la sécurité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Armé d'un fusil, l'adolescent maîtrisé par un tondeur de laine

L'adolescent de 17 ans a pu pénétrer sur le tarmac grâce à une ouverture dans les grillages de sécurité des pistes puis s'est dirigé jusqu'à l'avion où se trouvaient environ 160 passagers. "Il est monté à bord par la passerelle avant", a déclaré à la presse un responsable de la police, Michael Reid.

"Il portait un fusil et il a été maîtrisé par au moins trois passagers", a ajouté le policier. Personne n'a été blessé et le garçon a été placé en garde à vue. "Il ne fait aucun doute que cela aurait pu occasionner un moment particulièrement terrifiant pour les passagers", a déclaré Michael Reid, après l'incident survenu sur un appareil de la compagnie Jetstar à l'aéroport d'Avalon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'avion, opéré par la filiale à bas coût de Qantas, devait rallier Melbourne à Sydney. La police est en contact avec les enquêteurs antiterroristes, mais il est trop tôt pour établir le mobile de l'adolescent, a déclaré Michael Reid.

"La police de Victoria rend hommage à la bravoure de ces passagers qui ont été capables de maîtriser ce garçon", qui semblait agir seul et n'était pas connu des services de police. Il est "très préoccupant qu'une personne puisse d'abord violer la sécurité, s'approcher d'un avion, puis potentiellement se retrouver à l'intérieur d'un avion avec une arme à feu", a poursuivi le responsable de la police.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des images de l'incident diffusées par la chaîne australienne Channel Nine montrent un garçon en veste verte fluorescente - d'une couleur similaire à celle portée par le personnel au sol - immobilisé à terre par un passager et un membre de l'équipage.

Un passager, Barry Clark, un tondeur de laine d'une ville rurale de Victoria, a déclaré que l'adolescent était habillé comme une sorte de "technicien". Il semblait être "agité", a déclaré Barry Clark à la chaîne nationale ABC.

La suite après cette publicité

"Avant que nous sachions ce qui se passait, il y avait une arme - un fusil de chasse est apparu - et j'ai eu peur qu'il y ait des coups de feu", a déclaré le passager. "Tout ce que j'ai pu faire, c'était écarter l'arme. Puis le maintenir et le jeter au sol jusqu'à ce que la police arrive. On m'a appris dès mon enfance à prendre soin des autres, et nous sommes une famille de sportifs, alors j'avais bon espoir de pouvoir le gérer".