Les aéroports européens dépassent en 2024 leur trafic passagers d'avant Covid-19

En 2024, le trafic passager dans les aéroports européens a dépassé pour la première fois son niveau de 2019, avant la crise sanitaire, porté par la vigueur des liaisons internationales, a annoncé mercredi leur principale association.

L'année dernière, "les aéroports européens ont finalement dépassé leurs volumes de passagers d'avant Covid-19, avec plus de 2,5 milliards de voyageurs", a précisé ACI Europe dans un communiqué, citant des données provisoires.

Une augmentation malgré la hausse des billets

Cela représente une hausse de 7,4% sur un an, et une progression de 1,8% par rapport aux niveaux pré-pandémiques, selon l'association qui fédère plus de 600 aéroports du Vieux continent et au-delà, jusqu'en Asie centrale et en Israël.

Ce sont les liaisons aériennes internationales qui ont tiré la reprise, avec une progression de 8,8% sur un an. En revanche, la fréquentation des lignes intérieures est restée 6,3% inférieure aux niveaux de 2019, selon ACI Europe, qui a évoqué "un report modal partiel vers le train" dans certains pays.

Le rebond du secteur aérien européen, gravement affecté par la crise sanitaire à partir de début 2020, s'est produit "malgré une forte hausse des tarifs des billets, une chaîne d'approvisionnement sous pression, une croissance économique atone et des tensions géopolitiques", a remarqué le directeur général d'ACI Europe, Olivier Jankovec, cité dans le communiqué.

Olivier Jankovec a aussi décrit une reprise "à plusieurs vitesses", dont les compagnies à bas coût et les aéroports qui les accueillent sont sortis gagnants.

De nouvelles destinations

Les aéroports en Albanie, dont le tourisme s'est fortement développé ces dernières années, ont vu leur trafic plus que tripler (+220%) depuis 2019, devant ceux d'Ouzbékistan (+186%) et du Kazakhstan (+74,7%), ces deux pays semblant bénéficier pour leur part d'un report du trafic vers la Russie après les sanctions imposées dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine.

Parmi les plus grands marchés pour le transport aérien dans le périmètre d'ACI Europe, la Turquie (+23,1% depuis 2019) semble également profiter de ce phénomène, tandis que l'Italie (+17%) et l'Espagne (+13%) touchent les dividendes du tourisme.

En revanche, les aéroports en Allemagne (-16,6% sur cinq ans) et en France (-3%) souffrent d'une forte baisse de la demande intérieure.

Londres-Heathrow est resté en 2024 le premier aéroport européen par nombre de passagers (83,9 millions), devant Istanbul (80,1 millions, en hausse de 16,9% depuis 2019), Paris-Charles-de-Gaulle (70,3 millions, inférieur de 7,7% aux niveaux d'avant Covid) et Amsterdam-Schiphol (66,8 millions), juste devant Madrid (66,1).