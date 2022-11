Au sud de l'Italie, une région entière est exonérée d'une partie de sa facture de gaz

REPORTAGE

À l'heure où les prix de l'énergie explosent à cause de la guerre en Ukraine, du côté de la Basilicate, une région très pauvre du sud de l'Italie, le gaz est désormais gratuit. Grâce à un accord passé avec les compagnies pétrolières, les habitants ne paieront plus la matière première, mesure devenue nécessaire dans cette région aussi riche en hydrocarbures que les habitants y sont pauvres.

Au pied des Dolomites majestueuses avec leur sommet en forme de dents acérées, la commune de Castelmezzano avec ses 750 habitants et ses maisons aux façades jaune ou orange qui contrastent avec la verdure environnante. Francesco habite isolé, à l'entrée du village. Cet Italien qui se réchauffe et cuisine au gaz compte bien faire des économies dès cet hiver. "Certainement, sur une année, ça nous fera du bien parce qu'enlever 35 € sur une facture bimensuelle de 150 €. C'est un facteur positif", explique-t-il. Seule la matière première est gratuite, pas les frais de gestion et de transport ni le compteur de gaz.

Les entreprises et activités touristiques sur la touche

Au cœur du village, quelques touristes prennent un café dans un petit bar après une promenade à l'ombre des montagnes. Les activités comme celle-ci, qui font vivre le village, ne peuvent pas profiter de la réduction réservée aux foyers. Une subtilité que regrette le maire, Nicola Rocco Valluzzi. "La mesure ne concerne absolument pas le monde productif. Il y a des activités qui ont fermé ou qui s'apprêtent à fermer à cause de l'augmentation du prix des factures."

L'amertume de l'élu italien est aussi nourrie par la géographie. Castelmezzano se situe à quelques kilomètres seulement du site gazier de Total.