Au moins 16 morts après l'ouragan John au Mexique

L'ouragan John, qui a frappé les côtes Pacifique du sud du Mexique cette semaine, a fait au moins 16 victimes dans les États du Guerrero, Oaxaca et Michoacán, selon les autorités locales et le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Bilan humain et zones touchées

Le front de mer d'Acapulco, déjà gravement endommagé il y a un an par l'ouragan Otis, a de nouveau été frappé durement par les vents et les pluies intenses de l'ouragan John, qui a touché terre en tant qu'ouragan de force 3Le président sortant, Andres Manuel Lopez Obrador, a confirmé dimanche que 16 personnes avaient perdu la vie dans la région d'Acapulco. Un des centres touristiques les plus connus du pays.

Une catastrophe qui réveille des traumatismes

La ville d'Acapulco, autrefois un symbole de luxe et de jet-set, est particulièrement touchée par les inondations et les destructions. La maire d'Acapulco, Abelina Lopez Rodriguez, a déclaré que la ville est submergée : "Acapulco se trouve sous l'eau", a-t-elle déploré vendredi.

L'ouragan a réveillé chez les 800 000 habitants d'Acapulco le souvenir traumatisant d’Otis, un ouragan de force maximale 5 qui avait dévasté la ville en octobre 2023.

La réponse gouvernementale

Le président Lopez Obrador a précisé que de nombreuses personnes avaient trouvé refuge dans des abris. Il a également salué l'absence de pillages tout en indiquant que les secours humanitaires sont bien avancés grâce à la mobilisation de l'armée, de la marine et de la garde nationale.

Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente mexicaine qui prendra ses fonctions mardi, se rendra dans l'État du Guerrero mercredi avec son cabinet pour évaluer la situation et organiser les secours à long terme.

Alors que le bilan officiel fait état de 16 morts, les médias mexicains rapportaient dimanche un nombre plus élevé de victimes. Selon le site d’information N+ de Televisa, le bilan atteindrait 22 morts dans les États du Guerrero, Oaxaca et Michoacán.