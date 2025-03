Droits de douane : le dialogue avec Trump «a prévalu» se félicite la présidente mexicaine

Grâce au dialogue, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a obtenu un sursis sur les droits de douane américains initialement imposés par Donald Trump. Lors d'un rassemblement à Mexico, elle a célébré cette victoire temporaire tout en affirmant la souveraineté du pays face aux pressions américaines.

"Le dialogue a prévalu" avec le président américain Donald Trump pour éviter temporairement l'imposition de droits de douane sur les exportations mexicaines, s'est félicitée dimanche la présidente de gauche du Mexique, Claudia Sheinbaum.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous sommes optimistes", a-t-elle ajouté lors d'un rassemblement populaire dans le centre de Mexico, en référence à la nouvelle date butoir du 2 avril fixée par le président américain après un appel téléphonique entre les deux chefs d'Etat cette semaine.

"Nous ne pouvons pas céder sur notre souveraineté et notre peuple ne peut pas être affecté par des décisions que prennent des gouvernements étrangers ou des hégémonies étrangères", a-t-elle ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous nous réunissons pour nous féliciter parce que dans la relation avec les Etats-Unis, avec son gouvernement, ont prévalu le dialogue et le respect, et les droits de douane on été levés", a-t-elle déclaré devant des milliers de personnes sur la place du Zocalo, centre historique de Mexico.

Le Mexique, premier partenaire commercial mondial des Etats-Unis

Sheinbaum avait annoncé ce rassemblement mercredi, initialement pour répondre par des mesures "douanières et non-douanières" aux droits américains de 25% entrés en vigueur mardi. Le président américain a finalement annoncé un nouveau report au 2 avril après un entretien téléphonique jeudi avec Sheinbaum.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Claudia s'est bien défendue avec Trump. Comme elle le dit elle-même, il faut avoir du calme et de la patience", a déclaré à l'AFP une participante, Perla Aquino, employée de 45 ans, sous des banderoles du parti Morena au pouvoir. Trump accuse le Mexique et le Canada, ses deux partenaires au sein du traité de libre-échange d'Amérique du Nord, de ne pas lutter suffisamment contre le trafic de fentanyl et l'immigration clandestine vers les Etats-Unis.

Le Mexique est le premier partenaire commercial mondial des Etats-Unis, destination de plus de 80% de ses exportations. Sheibaum a par ailleurs confirmé que le Mexique élirait à partir du moins de juin ses juges et ses magistrats, une première mondiale.

La suite après cette publicité

C'est le résultat d'une réforme du pouvoir judiciaire, critiquée par l'opposition mexicaine et par l'administration de l'ancien président américain Joe Biden lors de sa promulgation en septembre dernier.