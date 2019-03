Attentat en Nouvelle-Zélande : l'idéologie de la suprématie blanche n'est pas une menace répandue, dit Trump

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que l'idéologie de la suprématie blanche n'était pas une menace répandue, s'exprimant après l'attaque d'un extrémiste de droite contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande qui a fait au moins 49 morts.

"Un petit groupe de personnes". Interrogé dans le Bureau ovale pour savoir s'il constatait une recrudescence de cette idéologie, le milliardaire républicain a répondu : "Pas vraiment. Je pense qu'il s'agit d'un petit groupe de personnes".

NEW: Asked if he sees white nationalism as a rising global threat, Pres. Trump tells @TerryMoran, "I don't, really. I think it's a small group of people that have very, very serious problems." https://t.co/NkJuIoh4fPpic.twitter.com/W4gbmhkIEb