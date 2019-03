Trump signe le premier veto de sa présidence pour financer le mur frontalier

Le président américain Donald Trump a fait usage vendredi de son veto pour bloquer une résolution adoptée par le Congrès et libérer en urgence des fonds pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir, il y a plus deux ans, que le président a recours à cette procédure.

Trump a le "devoir" d'opposer son veto. "Le Congrès a la liberté de voter cette résolution et j'ai le devoir d'y opposer mon veto", a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale. "Les gens n'aiment pas le mot invasion mais c'est bien de cela dont il s'agit", a-t-il ajouté en évoquant l'immigration clandestine.

