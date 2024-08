Attentat de Solingen : Berlin annonce un tour de vis sur les armes et l'immigration

"L'attentat de Solingen nous a profondément bouleversés et (...) le gouvernement y réagit par un durcissement de mesures", a déclaré la ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Les trois partis de la coalition du chancelier Olaf Scholz — sociaux-démocrates, écologistes et libéraux — sont sous pression après cet attentat qui a fait trois morts, alors que se tiennent dimanche deux élections régionales dans l'est de l'Allemagne qui risquent de voir triompher le parti d'extrême droite, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD).

"Nous travaillons pour parvenir rapidement à la possibilité d'expulser des criminels dangereux"

Parmi les principales mesures annoncées : l'interdiction du port d'armes blanches qui vaudra notamment lors des rassemblements populaires -fêtes et foires- ainsi que dans les transports longue distance (trains mais aussi bus), a précisé Nancy Faeser.

Nancy Faeser a aussi annoncé la suppression des aides pour les demandeurs d'asile entrés dans un autre pays de l'UE avant de venir en Allemagne. "Nous travaillons pour parvenir rapidement à la possibilité d'expulser des criminels dangereux vers l'Afghanistan et la Syrie", a ajouté Nancy Faeser.

L'AfD espère tirer profit, lors des scrutins en Saxe et en Thuringe, de cet attentat au couteau survenu vendredi soir durant des festivités communales à Solingen et dont est soupçonné un Syrien de 26 ans, qui aurait des liens avec l'organisation jihadiste Etat islamique. Cette attaque a remis au premier plan, en Allemagne, les débats sur l'immigration et la sécurité publique.