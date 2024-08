Attaque au couteau en Allemagne : le suspect qui s'est rendu à la police a avoué son acte

La police allemande a donc réussi à mettre la main sur le principal suspect de l'attaque au couteau de Solingen en Allemagne, qui a fait trois morts, huit blessés et qui a été revendiqué par l'État islamique. La traque, elle, aura duré un peu plus de 24 h. L'homme soupçonné d'avoir poignardé plusieurs personnes lors d'un concert organisé pour le 650ᵉ anniversaire de la ville se serait rendu à la police dans la soirée de samedi.

L'homme a avoué

L'homme se serait présenté à une patrouille de police hier soir. Ses habits tachés de sang, il serait resté caché dans la cour d'un immeuble, lui qui était parvenu à prendre la fuite vendredi après son attaque, profitant de la panique et de l'obscurité. C'est le ministre régional de l'Intérieur qui a annoncé son arrestation, précisant que les enquêteurs disposaient de pièces à conviction. Pas d'autres détails pour le moment. On sait tout de même qu'un couteau maculé de sang a été retrouvé dans une poubelle plus tôt dans la journée.

Quant au profil du suspect, il s'agit d'un Syrien de 26 ans, arrivé en Allemagne en décembre 2022. Il n'était pas connu des services de sécurité pour être un islamiste radical. Une attaque revendiquée par l'État islamique dans un communiqué où l'organisation terroriste affirme que celui qu'elle présente comme l'un de ses soldats a agi pour venger les musulmans de Palestine.

