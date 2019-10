Attentat de Halle : l'assaillant "voulait commettre un massacre" dans la synagogue

L'Allemand de 27 ans qui a abattu deux personnes mercredi à Halle, dans l'Est de l'Allemagne, voulait "commettre un massacre" dans la synagogue où des Juifs célébraient la fête de Yom Kippour. "Ce qui s'est passé hier, c'était du terrorisme", a déclaré jeudi le procureur fédéral allemand, Peter Frank, devant la presse à Karlsruhe. Échouant à forcer la porte de l'édifice religieux, l'assaillant a tué au hasard une patiente et le client d'un restaurant turc à proximité de la synagogue, avant d'être arrêté à la suite d'une course poursuite en voiture avec la police.

Le procureur a indiqué que le tueur était "marqué par un antisémitisme effrayant, une haine de l'étranger". Il a précisé que le tireur était "lourdement armé" au moment de commettre son forfait et que certaines de ses armes étaient "à vue d’œil de fabrication artisanale". Dans sa voiture, quelque 4 kilogrammes d'explosifs ont également été retrouvés. L'assaut a été filmé et diffusé pendant 35 minutes sur la plateforme de streaming Twitch.

Solitaire et obsédé par internet

Le jeune homme, identifié comme s'appelant Stephan Bailliet, a été décrit par des proches comme solitaire, vivant encore chez sa mère et obsédé par internet. "Il n'était en paix ni avec lui-même ni avec le monde, il blâmait toujours les autres", a raconté son père au quotidien allemand Bild. Avant l'attaque, il aurait publié un "manifeste" antisémite.

La chancelière Angela Merkel a promis la plus grande fermeté face à l'extrémisme de droite. Il faut "utiliser tous les voies de l'État de droit pour combattre la haine, la violence", a-t-elle affirmé, en promettant une "tolérance zéro". "Nous devons protéger" les juifs en Allemagne, a affirmé jeudi le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier, conscience morale du pays, face aux critiques de cette communauté, qui ne s'estime pas assez protégée.