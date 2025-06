Attaque sur les installations nucléaires iraniennes : qu’est-ce que la bombe GBU-57, utilisée par les Américains ?

Dans la nuit du samedi au dimanche 22 juin 2025, les Etats-Unis ont bombardé les trois sites-clés nucléaires de l’Iran, Fordo, Natanz et Ispahan. Une attaque spectaculaire qui plonge les Etats-Unis dans la guerre. Mais quelle est cette bombe GBU-57 capable de détruire des sites souterrains ?

Une bombe pesant plus de 13 tonnes : tel est le poids de la GBU-57, dont au moins une douzaine ont été lancées dans la nuit du 21 au 22 juin par les Etats-Unis sur les trois principaux sites d’exploitation nucléaire iraniens. Natanz, Ispahan et Fordo, ont été complètement ou en majeure partie détruits, alors que ce dernier site se situe entre 80 et 90 mètres sous terre. Comment les bombes GBU-57 ont-elles pu en venir à bout ?

Une ogive de 13,6 tonnes

La GBU-57 tire son nom de son système de guidage, "Guided Bomb Unit". C'est le 57ème prototype de la bombe, d'où son nom, et également sa version la plus puissante. Longue de 6.25 mètres mais large de seulement 80 centimètres, sa forme profilée lui permet de pénétrer tous types de sols et d’infrastructures. De plus, son nez arrondi lui permet d'exploser à la profondeur souhaitée par le tireur. Son poids total est de 13,6 tonnes, dont 2,4 tonnes d'explosifs de Tritonal, un mélange à base de TNT.

Elle a été conçue pour atteindre les sites les plus profondemment enfouis, à l’instar de Fordo, situé à 200 kilomètres au sud de Téhéran. Capable de pénétrer plus de 60 mètres de béton armé, et une centaine de mètres de sol rocheux grâce à son enveloppe en acier ultra-renforcée, elle est surnommée la "Massive Ordnance Penetrator", la "bombe massive anti-bunker", et est douée d’une précision hors-norme grâce à son GPS.

La construction des GBU-57 avait débuté en 2000 sous l’égide de l’US Air Force, lorsque l’Iran a débuté ses recherches d’enrichissement nucléaire. Selon Washington, la GBU-57 n’avait "encore jamais été utilisée en combat", faisant de l’opération un succès retentissant.