Attaque du Hamas en Israël : Transavia va reprendre ses vols vers Tel-Aviv au départ de Paris

La compagnie aérienne Transavia a annoncé la reprise de ses vols vers Tel-Aviv au départ de Paris-Orly à partir du 1er février, sous réserve que la situation au Moyen-Orient ne se dégrade pas. "Cette décision a été prise en lien avec les autorités françaises et les équipes sûreté de Transavia France et d'Air France", a déclaré la compagnie low cost du groupe Air France-KLM, dans un communiqué.

Un aller-retour quotidien à partir du 18 mars

La reprise des vols va s'effectuer progressivement, à raison de deux rotations hebdomadaires du 1er au 18 février (les jeudis et dimanches); trois rotations du 19 février au 3 mars (les mardis, jeudis et dimanches); et quatre rotations du 4 au 17 mars (les mardis, jeudis, vendredis et dimanches). A partir du 18 mars, Transavia assurera un aller-retour quotidien avec Tel-Aviv depuis Orly. En revanche, la ligne Lyon-Tel-Aviv "reste suspendue", a indiqué la compagnie.

De son côté, Air France avait annoncé le 9 janvier la prochaine reprise de sa desserte de Tel-Aviv, suspendue depuis le 7 octobre. Transavia avait alors évoqué une reprise de ses propres liaisons pour "le début du mois de février".

Plusieurs compagnies étrangères ont également repris les liaisons

A partir du 24 janvier, Air France effectuera trois rotations par semaine entre Paris-Charles-de-Gaulle et l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv, un programme plus réduit que celui qui existait auparavant, soit deux liaisons quotidiennes avec de gros porteurs Airbus A350.

De nombreuses autres compagnies aériennes avaient cessé de voler vers Israël dans la foulée des raids meurtriers et de tirs de roquettes du Hamas depuis Gaza, notamment vers la région de Tel-Aviv. Depuis, la compagnie allemande Lufthansa a annoncé reprendre, à partir du 8 janvier, ses liaisons avec Tel-Aviv. La compagnie grecque Aegean a également recommencé à desservir Israël.