Pourquoi Air France n’envoie qu’un seul avion en Israël pour évacuer les ressortissants français ?

Un vol spécial opéré par Air France sera mis en place entre l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv et l’aéroport Charles de Gaulle à Paris ce jeudi 12 octobre 2023 pour rapatrier les compatriotes identifiés comme les plus vulnérables parmi les ressortissants français de passage et résidents en Israël. Les mineurs isolés, les femmes enceintes en particulier, les personnes en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence particulière sont considérés comme prioritaires.

Presque 400 passagers dans le vol retour

Le vol aller, au départ de l'aéroport Charles de Gaulle, en direction de Tel Aviv, était ouvert à la réservation et il sera quasiment plein. Il décollera ce jeudi matin et il reviendra le soir avec, à son bord, presque 400 passagers. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a demandé à la compagnie d'opérer un vol.

D'après les informations d'Europe 1, Air France est prêt à effectuer d'autres rotations, mais la compagnie laisse le Quai d'Orsay en décider. Depuis samedi, les deux aller-retour quotidiens qui relient Paris et Tel-Aviv sont suspendus. Ce qui est étonnant, c'est que d'autres pays européens comme l'Allemagne connaissent la même situation, mais ils s'organisent différemment. La Lufthansa a annoncé plusieurs vols spéciaux pour rapatrier 4.500 citoyens allemands vivants en Israël et souhaitant être évacués.