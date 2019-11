Attaque au couteau dans une rue commerçante de La Haye, "trois blessés" selon la police

Trois personnes ont été blessées vendredi soir lors d'une attaque au couteau dans une des rues les plus commerçantes de La Haye, a annoncé la police néerlandaise. Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée. "Attaque au couteau avec plusieurs blessés dans la GroteMarktstraat à La Haye. Services d'urgence sur place", a annoncé la police de la ville sur Twitter.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Les médias néerlandais ont montré des badauds rassemblés derrière un cordon de police. Des hélicoptères survolaient l'endroit de l'attaque et plusieurs véhicules de secours étaient sur place. L'attaque s'est produite alors que de nombreux habitants faisaient leurs courses pour profiter des soldes du "Black Friday" à la Haye, le siège de la Cour et du gouvernement néerlandais. La police a dit rechercher "un homme au teint légèrement basané", âgé de 40 à 50 ans et vêtu d'un manteau noir, d'un pantalon de jogging gris et d'une écharpe. Les autorités néerlandaises n'ont pas donné d'autres informations sur les circonstances de l'attaque.