Assassinat d'humanitaires au Niger : l'ONG Acted va déposer plainte à Paris

L'ONG Acted va déposer une plainte à Paris pour tenter d'éclaircir les circonstances de l'attaque contre ses employés au Niger qui a fait huit morts dimanche, quatre hommes et quatre femmes âgés de 25 à 50 ans, a annoncé son avocat lundi.

Une plainte pour que "soit éclairci ce qui s'est passé"

On va "déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s'est passé, pour que les familles sachent ce qui s'est passé précisément, si c'est une attaque d'opportunité, est-ce que c'était planifié, est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver de nouveau", a précisé Me Joseph Breham, lors d'une conférence de presse. Présent à ses côtés, le cofondateur d'Acted Frédéric Roussel n'a écarté aucune piste mais a indiqué qu'il pourrait s'agir "a priori d'une attaque d'opportunité". Acted n'était "pas une cible, que je sache", a-t-il ajouté.

Les huit victimes - sept membres d'Acted et un guide nigérien - ont été prises pour cible vers 11h30 dans la zone de Kouré, à 60 km au sud-est de Niamey, lors d'une excursion touristique, a confirmé M. Roussel rappelant qu'il s'agissait de la seule zone "jaune" (où les déplacements sont possibles avec une "vigilance renforcée", ndlr) du pays, en proie à des attaques menées par des groupes djihadistes. Parmi les victimes affiliées à Acted, six étaient des employés et la septième était un volontaire international basé à Niamey. "C'était la première fois qu'il en sortait, pour son malheur", a précisé Frédéric Roussel.

Des ONG devenues "les cibles les plus faciles"

Par ailleurs, l'ONG a jugé "déplorable" que la communauté internationale ne garantisse pas davantage la sécurité des travailleurs humanitaires déployés dans les pays à risque. "La communauté internationale doit réaliser la contradiction qu'il y a entre nous demander de soutenir ces populations qui vivent de façon dramatique et nous laisser seuls confrontés à une violence où nous sommes devenus les cibles les plus faciles", a déclaré le cofondateur d'Acted, Frédéric Roussel lors d'une conférence de presse.