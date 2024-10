Argentine : perquisition dans l'hôtel où Liam Payne est décédé

Des enquêteurs se sont rendus à l'hôtel CasaSur, où Liam Payne est décédé, "pour effectuer une perquisition ordonnée par le parquet (...) afin de saisir des éléments d'intérêt pour l'enquête", a indiqué à l'AFP une source policière sous couvert de l'anonymat. Des images télévisées ont montré plusieurs agents travaillant sur des ordinateurs au comptoir de la réception de l'hôtel.

Les enquêteurs procèdent à l'examen de téléphones portables, d'ordinateurs et de vidéos provenant de caméras de sécurité et ont recueilli de "nombreuses déclarations de témoins afin de reconstituer les dernières heures de la victime et le déroulement des événements", a précisé mardi le bureau du procureur. L'opération de police intervient un jour après que le parquet argentin a rencontré le père du musicien, Geoff Payne.

Des suites de "traumatismes multiples" et d'"hémorragies internes et externes"

"Le représentant du ministère public a informé le père (de Liam Payne) que les études toxicologiques et histopathologiques complémentaires de l'autopsie n'étaient pas encore terminées et que leurs résultats étaient nécessaires pour décider de la remise du corps", a expliqué mardi le ministère public dans un communiqué.

Bien qu'il n'y ait pas de délai fixé pour la remise des résultats des études toxicologiques, une source du ministère public a dit à l'AFP qu'ils pourraient être prêts cette semaine. La pop star est morte mercredi à l'âge de 31 ans après être tombée du balcon de l'hôtel, des suites de "traumatismes multiples" et d'"hémorragies internes et externes".

Les résultats préliminaires de l'autopsie ont déterminé qu'il était seul au moment du drame et qu'il traversait "une sorte de crise due à l'abus de substances", selon le bureau du procureur. Lundi, des médias américains avaient révélé que, selon les rapports toxicologiques préliminaires, Liam Payne avait consommé plusieurs drogues, dont de la "cocaïne rose", un mélange de drogues contenant notamment de la méthamphétamine, de la kétamine et de la MDMA. Le décès du chanteur le 16 octobre a suscité une vague d'hommages de ses fans à travers le monde.