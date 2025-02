Après un tête-à-tête à Cassis, Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi en visite à Marseille

Un tête à tête provençal entre Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi à Cassis © Daniel Dorko / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron et Narendra Modi ne se quittent plus. Après avoir coprésidé le Sommet international pour l'action sur l'IA pendant deux jours à Paris, le Président français et le Premier ministre indien se sont envolés vers les Bouches-du-Rhône. Ils ont partagé un dîner à Cassis et s'apprêtent à passer la journée à Marseille.