Après l'Ukraine, quels territoires Vladimir Poutine envisagerait-il de conquérir ?

Que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine ? Voilà la question à laquelle le renseignement américain tente de répondre en réfléchissant au coup d'après que pourrait préparer le chef du Kremlin. Après le Donbass, il viserait d'autres conquêtes en Europe, comme la Transnistrie, une enclave séparatiste pro-russe de Moldavie. La patronne de la CIA, Avril Haines, en est convaincue.

Faire de Donetsk et Lougansk une zone tampon

"Les objectifs à court terme de la Russie sont de capturer les régions de Donetsk et Lougansk et d'en faire une zone tampon", a déclaré ce mercredi Avril Haines. Selon la cheffe du renseignement américain, Vladimir Poutine souhaite encercler les forces ukrainiennes à l'ouest du Donbass depuis le nord et le sud, consolider le contrôle sur la bande de terre qui relie la Crimée au Donbass et occuper la ville de Kherson, en Ukraine.

"Et nous avons également des indications selon lesquelles l'armée russe veut étendre cette bande de terre jusqu'à la Transnistrie, bien que l'armée russe est capable d'atteindre la plupart de ses objectifs dans les mois à venir", a-t-elle ajouté. "Nous pensons qu'elle ne sera pas en mesure d'étendre le contrôle sur cette bande de terre qui inclurait Odessa et la Transnistrie, sans une mobilisation de ses réservistes. Et il est de plus en plus improbable que l'armée russe soit en mesure de contrôler les deux régions et la zone tampon souhaitée dans les semaines à venir."