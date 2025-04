Après les funérailles du pape François, quelles sont les prochaines échéances avant la nomination d'un nouveau Saint-Père ?

Après les funérailles du pape François ce samedi, les regards se tournent désormais sur l'élection de son successeur. Mais avant de nommer un nouveau souverain pontife, il faudra respecter un temps de deuil puis organiser un conclave. Europe 1 fait le point sur les prochaines étapes.



Un dernier au revoir. Ce samedi, les funérailles du pape François ont réuni près de 400.000 personnes au Vatican et le long de son voyage à Rome, pour rejoindre la basilique Saint-Marie-Majeure. Au lendemain des obsèques, que va-t-il désormais se passer au Vatican avant la nomination d'un nouveau souverain pontife ? Europe 1 fait le point.

Ce dimanche marque le deuxième jour Novemdiales. Une période très réglementée par le Vatican qui correspond à neuf jours de deuil, débutant par les funérailles du pape. "Comme dans une famille quand on est en deuil, on réduit ses activités, on pense particulièrement à la personne et en l'occurrence, tous les jours, il y aura à Saint-Pierre une messe qui sera dite par un célébrant qui changera, une messe qui sera dite pour le pape", explique au micro d'Europe 1 Patrick Valdrini, chanoine régulier du Latran, une basilique romaine appartenant au Vatican.

La date du conclave pas encore déterminée

L’élection du futur souverain pontife ne pourra débuter qu'une fois que cette période de deuil sera terminée. Ce sera le cas lundi 5 mai. Le conclave pourra alors commencer, sauf si les cardinaux souhaitent attendre quelques jours supplémentaires. Pour l’heure aucune date n’a été fixée.

En attendant, les cardinaux se réunissent, à l'occasion de ce qui s’appelle “les congrégations générales”. Des réunions qui permettent de préparer le conclave, de discuter des priorités de l’Église et de dresser un portrait-robot du prochain pape. La prochaine de ces rencontres aura lieu lundi, à 9 heures.