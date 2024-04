Apologie du terrorisme : Mathilde Panot (LFI) dénonce une «censure» et appelle à un rassemblement

La cheffe de file des députés de La France insoumise (LFI) Mathilde Panot a appelé dimanche à un rassemblement pour la liberté d'expression mardi Porte de Clichy à Paris, au moment où elle et la candidate aux européennes Rima Hassan seront entendues par la police pour "apologie du terrorisme". "Cette convocation fait suite à une tentative de censure de la part de ce pouvoir puisqu'il y a eu l'annulation de conférences par six fois pour Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan en pleine campagne électorale", a déclaré la députée insoumise au Grand Jury RTL/Le Figaro/M6.

>> LIRE AUSSI - Comment les insoumis tentent de récupérer le mouvement des étudiants propalestiniens en vue des européennes

"La censure est incompatible avec la démocratie et je veux que vous vous rendiez compte de ce qui est en train de se passer", a-t-elle lancé alors qu'elle est convoquée par la police pour s'expliquer sur un communiqué publié par son groupe parlementaire le 7 octobre, le jour où le mouvement islamiste palestinien Hamas avait attaqué Israël.

Un rassemblement mardi à 8h30

Ce texte avait suscité la polémique car il mettait notamment en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme "une offensive armée de forces palestiniennes", et "l'intensification de la politique d'occupation israélienne" dans les territoires palestiniens. Le rassemblement organisé par LFI aura lieu à 8h30 mardi, au moment où Rima Hassan et Mathilde Panot sont convoquées par la police. Une convocation qui ne préjuge pas du lancement de poursuites à leur encontre.

Septième sur la liste LFI de Manon Aubry aux élections européennes du 9 juin, l'activiste franco-palestinienne Rima Hassan est convoquée pour des propos tenus entre le 5 novembre et le 1er décembre. Depuis sa désignation sur la liste insoumise, Rima Hassan a été notamment critiquée pour avoir dit, dans une interview au média Le Crayon, qu'il était "vrai" que le Hamas mène une action légitime.