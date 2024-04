Rima Hassan, candidate insoumise aux européennes, convoquée par la police pour «apologie du terrorisme»

La militante franco-palestinienne Rima Hassan, présente à la septième position de la liste insoumise aux élections européennes, a été convoquée par la police pour "apologie du terrorisme", indique vendredi LFI dans un communiqué.

"Des manœuvres purement politiciennes"

Dans un autre communiqué, son avocat, Me Vincent Brengarth, "confirme les informations selon lesquelles Mme Rima Hassan a reçu ce jour une convocation de la part des services de police judiciaire", alors que l'intéressée a dénoncé sur X "des manœuvres purement politiciennes visant à compromettre (sa) liberté d'expression sur la Palestine".

Selon la convocation, révélée par le journal Le Monde et consultée par l'AFP, la militante controversée, par ailleurs juriste et spécialiste de la question des réfugiés, est convoquée à la fin du mois "afin d'être entendue librement sur des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme, commise au moyen d'un service de communication au public en ligne". Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre, selon le document.

"Nous rappelons que Rima Hassan a condamné clairement, dès le premier jour, les actions commises par le Hamas le 7 octobre en les qualifiant d'attaques terroristes et en indiquant 'qu'il était moralement inacceptable de se réjouir de la mort de civils, tant du côté palestinien que du côté israélien'", indique le mouvement insoumis dans son communiqué. "Contrairement aux propos qui lui sont imputés, Rima Hassan n'a JAMAIS dit que les actions du 7 octobre étaient légitimes", ajoute le mouvement de gauche radicale.