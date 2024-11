Allemagne : commémoration de la chute du Mur

L'Allemagne célèbre samedi les 35 ans de la chute du Mur de Berlin, symbole de liberté et de fin de la Guerre froide. Cependant, cette commémoration intervient dans un contexte de crise politique en Allemagne et de recul de la démocratie dans le monde.

Symbolique de 1989 et enjeux actuels

Pour le maire de Berlin, Kai Wegner, cet "heureux jour" rappelle que "la liberté et la démocratie n'ont jamais été des évidences". Les festivités, qui ont pour thème "Préserver la liberté", résonnent particulièrement à l'heure où la démocratie recule, tandis que des conflits se poursuivent, en Ukraine et à Gaza.

Les célébrations se déroulent alors que l’Allemagne traverse une période de turbulence politique après le renvoi du ministre des Finances par le chancelier Olaf Scholz, plongeant le pays dans l’incertitude. Olaf Scholz a rappelé vendredi que les idéaux de 1989 restent d’actualité et ne doivent pas être tenus pour acquis.

Une exposition pour incarner les idéaux de 1989

Une installation en plein air, s’étendant sur quatre kilomètres le long de l’ancien tracé du Mur, présente des répliques des pancartes des manifestations de 1989, symbolisant les idéaux de liberté et de lutte contre l’oppression.

Pour marquer cet anniversaire, des figures de l’opposition internationale, comme Svetlana Tikhanovskaïa du Bélarus et Masih Alinejad d'Iran, ont été invitées. Le groupe russe contestataire Pussy Riot se produira devant l'ancien siège de la Stasi, affirmant la solidarité avec les luttes contemporaines pour la liberté.

Héritage et divisions persistantes en Allemagne

Les élections récentes dans trois régions de l'ex-RDA ont révélé les divisions politiques durables entre l'Est et l'Ouest, marquées par la montée de l'extrême droite avec des scores élevés pour l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et des avancées pour un nouveau parti d'extrême gauche.

Cet anniversaire coïncide avec celui de la Nuit de cristal, pogrom antisémite perpétré par les nazis en novembre 1938. Le gouvernement allemand appelle à tirer des leçons de ces événements, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites liés aux tensions actuelles au Moyen-Orient.