L'Algérie impose un visa aux Marocains, dénonçant «l'espionnage sioniste»

L'Algérie a décidé de "rétablir immédiatement" un régime de visas pour tous les détenteurs de passeports marocains, selon une annonce faite jeudi par le ministère algérien des Affaires étrangères, relayée par l'agence de presse officielle APS. Cette décision survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays, Alger accusant Rabat de déployer des "agents de renseignements sionistes" sur son territoire.

Tensions régionales

Selon les autorités algériennes, le Maroc profiterait de l'exemption de visas pour permettre à ces agents "d'accéder librement" au territoire algérien et "mener des actions menaçant la stabilité et la sécurité nationale du pays". Ces accusations interviennent après l'arrestation de plusieurs individus, dont quatre Marocains, à Tlemcen le 1er septembre, soupçonnés d'appartenir à un réseau d'espionnage.

Les relations entre l'Algérie et le Maroc se sont fortement dégradées ces dernières années, notamment après le rapprochement diplomatique entre le Maroc et Israël, perçu avec méfiance par Alger. Ce dernier, soutien de la cause palestinienne, voit cette alliance comme une menace régionale.

Rupture diplomatique et fermeture des frontières

Les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994 mais la liberté de circulation n'avait pas été remise en cause. Le récent rapprochement entre le Maroc et Israël suscite la défiance de l'Algérie, rivale régionale de Rabat et soutien de la cause palestinienne.

Alger a rompu ses relations diplomatiques avec Rabat en août 2021, dénonçant une série d'"actes hostiles" de son voisin, concernant aussi le territoire contesté du Sahara occidental et le soutien aux indépendantistes du Mouvement d'autonomie de la Kabylie (MAK), qu'Alger a classé comme organisation terroriste. Avec ce rétablissement des visas, les tensions entre ces deux puissances du Maghreb ne montrent aucun signe d'apaisement, renforçant les divisions régionales.