Quatre nouveaux suspects dans l'enlèvement d'un opposant algérien en France mis en examen et placés en détention provisoire

Soupçonnés d'être liées à l'enlèvement, le 29 avril 2024 près en région parisienne, d'Amir Boukhors, opposant au régime algérien, quatre hommes ont été mis en examen vendredi à Paris puis placés en détention provisoire, a indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat).

Quatre hommes ont été mis en examen vendredi à Paris puis placés en détention provisoire, soupçonnés d'être liées à l'enlèvement, en 2024 près de la capitale, d'Amir Boukhors, opposant au régime du président algérien Abdelmadjid Tebboune, a indiqué le parquet national antiterroriste (Pnat), sollicité par l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'influenceur Amir Boukhors, dit "Amir DZ", avait été enlevé le 29 avril 2024 en région parisienne puis relâché le 1er mai. Trois hommes, dont un agent consulaire algérien, ont déjà été mis en examen mi-avril pour arrestation, enlèvement, séquestration, en relation avec une entreprise terroriste.

Les suspects sont âgés de 32 à 57 ans

Conformément aux réquisitions du Pnat, les quatre hommes présentés vendredi à un juge antiterroriste ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroriste et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de libération avant le 7e jour en relation avec une entreprise terroriste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon une source proche du dossier, ils sont âgés de 32 à 57 ans et il leur est reproché d'avoir participé directement à l'enlèvement, la séquestration et la détention de la victime. Selon deux sources proches du dossier, ils avaient été interpellés en région parisienne et placés en garde à vue mardi.

À lire aussi Amir Boukhors : un enlèvement en France orchestré par des proches du régime algérien ?

Selon ces sources, ils sont présentés par l'accusation comme des exécutants, qui auraient agi contre rémunération et sans aucun mobile politique. Sollicités par l'AFP, deux avocats de la défense, Camille Lucotte et Julien Fresnault, n'ont pas souhaité s'exprimer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans cette affaire, selon une source proche du dossier, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le renseignement intérieur français, incrimine dans un rapport d'enquête d'avril un ancien haut responsable de l'ambassade algérienne à Paris, non poursuivi à ce stade: S. S., présenté comme un "sous-officier algérien de la DGDSE", un service de renseignement de ce pays, âgé de 36 ans.

Il aurait été présent à Paris "sous la couverture diplomatique de premier secrétaire" de l'ambassade d'Algérie, mais n'a pas été arrêté. Installé en France depuis 2016, Amir Boukhors, 41 ans et un million d'abonnés sur TikTok, est un "irritant majeur dans la relation bilatérale avec l'Algérie" selon le rapport.

La suite après cette publicité

Il fait l'objet de neuf mandats d'arrêt internationaux d'Alger qui veut le juger, notamment pour escroquerie ou infractions terroristes. En 2022, la justice française a refusé son extradition et le pays lui a donné l'asile politique en 2023.