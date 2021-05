Téléphérique : l'accident italien interroge aussi en France

INTERVIEW

C’est l’accident de téléphérique le plus meurtrier en Europe depuis près de 20 ans. La chute d'une cabine de téléphérique a fait 14 morts, dont cinq Israéliens, et un blessé grave dimanche à Stresa, une station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l'Italie. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’accident serait dû à la rupture d’un câble. La cabine a ensuite fait une chute d'une quinzaine de mètres, puis a dévalé une partie de la pente avant de s'écraser contre un arbre. Mais faut-il craindre un accident de ce type en France ? Laurent Rénaud, le délégué général du Syndicat des téléphériques de France, a répondu lundi midi sur Europe 1.

Des contrôles tous les 3 à 5 ans pour les câbles

Lors de l’accident, le téléphérique, d’une capacité de 35 personnes, ne transportait que 15 passagers. La thèse d’une surcharge est donc écartée. "Aujourd’hui on ignore ce qui s’est produit en Italie et s’il y a lieu dans d’autres pays d’envisager des mesures de contrôles. D’une façon générale, les contrôles ont lieu quand un certain nombre d’heures ou une certaine durée sont atteints, comme par exemple au bout de 3 à 5 ans pour les câbles", explique Laurent Rénaud.

La cause exacte de l’accident en Italie n’est pas connue pour le moment. "La télécabine était sur le point d'atteindre Mottarone. À un certain moment, cependant, elle a commencé à reculer. La télécabine a probablement heurté le pylône sur le chemin du retour et a été éjectée", a déclaré la maire de Stresa, Marcella Severino.

20 morts dans la chute d’un téléphérique en France en 1999

En France, la chute du téléphérique de l'observatoire astronomique du Pic de Bure, dans les Hautes-Alpes, avait provoqué la mort de 20 personnes en 1999. Les experts avaient attribué la cause directe de l'accident à l'absence de système d'un frein de chariot et avaient mis en évidence de graves manquements dans les conditions d'utilisation. Aucun pays n’est donc à l’abri d’une tragédie.

"Les remontées mécaniques sont très surveillées dans les pays de l’arc alpin. L’accident qui frappe l’Italie est terrible, il faut faire preuve de beaucoup d’humilité. Tout doit être mis en œuvre pour éviter ce type d’accident", conclut Laurent Rénaud.