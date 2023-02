À Slavoutytch, à la frontière biélorusse, les Ukrainiens vivent avec la peur au ventre

REPORTAGE

En mars 2022, la région de Slavoutytch, une ville du nord de l'Ukraine à douze kilomètres de la frontière avec la Biélorussie, a été envahie par les Russes qui ont fait face à la farouche résistance de la ville. Les Ukrainiens sur place vivent désormais avec la peur de voir revenir l'ennemi. Escortée par les autorités locales, Europe 1 a pu se rendre directement à Slavoutytch.

"Pour l'instant, je reste, je ne partirais pas"

Le Dniepr bouscule les roseaux de ces flots gris. Le fleuve est large et massif et sert de frontière avec la Biélorussie. Vladislav Tiov, chef de la police locale, décrit la scène : "Il y a deux kilomètres qui nous séparent. Là-bas, il y a les Biélorusses pour l'instant".

Ici, tout est trompeur. En chemin, une scène surréaliste : "Il y a du mouvement, ce sont des pêcheurs !". Pourtant, les routes et les champs sont marqués par les chenilles des blindés et la forêt dissimule les militaires. Pietro, un Français marié et installé à Slavoutytch, tente de se rassurer : "Le pont a sauté avec la Biélorussie. On est relativement protégés. Pour l'instant, je reste, je ne partirais pas".

Le soleil faiblit déjà sur le fleuve Dnieper. Ce qu'il y avait à voir est vu. Les secrets, eux, vont rester.