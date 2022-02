À Nancy, une association s'apprête à accueillir des réfugiés ukrainiens

REPORTAGE

Paris, Londres, Rome... Les manifestations se multiplient partout dans le monde, en soutien au peuple ukrainien qui est victime d'une invasion russe depuis quatre jours. Des pays font preuve de solidarité en accueillant des réfugiés. Plus de 100.000 Ukrainiens ont déjà fui leur pays, et la France pourrait bientôt offrir l'hospitalité à certains d'entre eux. C'est le cas par exemple de la ville de Nancy, à seulement 16 heures de route de l'Ukraine. L'association La belle porte prend en charge des migrants depuis 2013.

La priorité aux familles ukrainiennes

Dans cette association nancéenne, les places seront d'abord réservées aux réfugiés ukrainiens qui ont fui en famille, comme l'explique son président Jean-Louis Pierquin. "C'est souvent les cas les plus difficiles pour trouver un logement et un accueil", souligne-t-il au micro d'Europe 1. "Nous pouvons offrir un certain nombre d'appartements qu'on trouvera sur le marché. Nous pourrons aussi les accompagner dans leurs démarches administratives parce qu'il y en aura beaucoup", renseigne Jean-Louis Pierquin.

"Comment trouver les écoles pour les enfants, comment trouver des modes d'alimentation qui leur permettent de vivre à peu près correctement", avance le président de l'association, qui souhaite également leur trouver "un accueil convivial parce que ces gens-là vont se retrouver isolés, et dans une situation psychologique probablement très difficile."

Une solidarité européenne

Cet exemple d'hospitalité pourrait se multiplier à travers l'Europe. La présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen a affirmé que le continent est prêt à accueillir les ukrainiens, qui sont les "bienvenus".

La question des réfugiés doit aussi être évoquée dimanche après-midi, lors d'un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur européens à Bruxelles, convoqué par Gérald Darmanin. Le soutien humanitaire à apporter à l'Ukraine, l'accueil des réfugiés, la gestion des frontières extérieures de l'UE et de la sécurité, ainsi que des mesures relatives aux visas seront notamment abordés.