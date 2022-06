A Londres, la reine absente d'un office religieux en son honneur, Meghan et Harry présents

Toute la famille royale réunie...ou presque. Au deuxième jour du jubilé de la reine Elizabeth, un office religieux célébrait ses 70 ans de règne, en l'absence de la principale intéressée, fatiguée après la parade militaire de jeudi. Devant la cathédrale, où des milliers de personnes s'étaient massées, l'absence de la reine a fait quelques déçus. "C'est vraiment triste, c'est dommage. J'espère que ça va. Je suis inquiète pour sa santé et j'espère vraiment qu'elle va bien et qu'elle va vivre encore de nombreuses années. Mais on verra car elle est très frêle", déclare une Londonienne au micro d'Europe 1.

À l'intérieur de cette cathédrale, l'archevêque de York s'est directement adressé à la souveraine qui regardait la messe à la télévision depuis Windsor. "Votre Majesté, nous sommes désolés de votre absence", a t-il déclaré avant de la remercier pour son service à la nation.

La foule mitigée sur à la présence de Megan et Harry

Dans l'assemblée, la famille royale était de nouveau réunie avec Meghan et Harry, revenus des Etats-Unis pour le Jubilé. Une présence reçue de façon mitigée parmi la foule. "C'était un joli moment. C'est une occasion qui nous unit, qui unit le pays, donc cela aurait été dommage qu'ils le ratent", estime une Britannique, lorsqu'une autre se veut plus partagée. "C'est bien qu'ils se retrouvent en famille mais je suis partagé. Je ne pense pas qu'ils aient fait de bonnes choses pour la famille royale, ils l'ont divisée"

Au Royaume-Uni, la popularité de Megan et Harry s'est effondrée depuis leur départ aux Etats-Unis avec 63 % d'opinions négatives.