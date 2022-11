À Londres, Big Ben est sorti de son silence et retentit à nouveau

Big Ben redonne l'heure aux Londoniens ! Après cinq ans de travaux et de quasi-silence, la plus célèbre cloche de Grande-Bretagne résonne à nouveau depuis dimanche soir. C'est à 23 heures, à l'occasion du Remembrance Sunday, le jour du souvenir commémorant tous les militaires britanniques morts au combat, que les cloches se sont fait entendre. Elles ont retenti pour le plus grand bonheur des Londoniens et des touristes, venus écouter le célèbre chant de Big Ben.

"C'est très british"

"On s'est retrouvé au milieu d'une foule puisque c'est la première fois que Big Ben résonne depuis cinq ans", explique cette Française. "Moi, j'étais là quand Big Ben a arrêté de sonner et là, je revenais pour les onze coups de 11 heures, c'est chouette." C'est un symbole qui renait dans la capitale, et les Anglais en sont aussi bien conscients, eux qui avaient estimé perdre une partie de leur ville lorsque Big Ben s'était éteinte. "Vous avez la tour Eiffel, nous avons Big Ben", résume un habitant. "C'est très british et attachée au Parlement", confie un autre. "Elle est la mère de tous les parlements et nous en sommes très fiers."

Après cinq ans, ce Britannique se délecte de voir la célèbre horloge de la Tour Elizabeth sous son meilleur jour. "Elle est belle et dorée. C'est beau à voir." Un réel spectacle de sons et d'images pour les Londoniens : "C'était bien de l'entendre à nouveau, ça va bien sonner et elle a une bonne apparence aussi." Le carillon de Big Ben sonnera désormais comme s'il ne s'était jamais arrêté, à chaque heure de la journée.