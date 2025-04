À Gaza, «la plupart des civils soutiennent le Hamas», affirme Elkana Cohen, officier de réserve de Tsahal

Invité exceptionnel de Stéphanie de Muru dans "Europe 1 soir" ce jeudi, Elkana Cohen, officier de réserve dans l’armée israélienne, livre un récit poignant de son expérience vécue à Gaza. Il y décrit notamment l’adhésion d’une "majorité de civils" au Hamas, en dépit du régime de terreur instauré par le mouvement terroriste dans l’enclave.

Un témoignage aussi rare que glaçant. Officier de réserve au sein de l'armée israélienne, Elkana Cohen a tenu, pendant près de 100 jours passés à Gaza, un journal quotidien, traduit en français, qui nous plonge au cœur de la guerre déclenchée par les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol de l’État hébreu. Un carnet de bord devenu un livre, intitulé MATRICULE 07-10-23 : le journal de guerre d'un officier commando de Tsahal à Gaza, dans lequel Elkana Cohen livre un poignant retour d'expérience de soldat en intervention.

"Je me suis rendu compte que l'on assistait à des choses que le monde entier devait savoir", raconte le soldat au micro Europe 1 de Stéphanie de Muru. En convoquant le souvenir de scènes particulièrement choquantes auxquelles il a assisté, il raconte le régime de terreur que fait régner le Hamas à Gaza. "Un jour, nous étions près d’une école qui était remplie de civils, mais il y avait aussi beaucoup de terroristes. On a demandé aux civils de quitter le bâtiment, mais personne n’est sorti. Et on a découvert que des gardes du Hamas empêchaient les civils de sortir".

Propagande

Une histoire parmi tant d’autres, dit-il, qui soulève une interrogation majeure : la population gazaouie soutient-elle l’organisation terroriste palestinienne qui les gouverne et qui retient encore dans ses geôles 58 civils israéliens ? Témoin privilégié de la situation sur place, Elkana Cohen admet que la réponse à cette question est "complexe", mais évoque une forme de paradoxe. Car, dit-il, "lorsque vous parcourez les quartiers, que vous allez dans les maisons, la plupart des civils soutiennent le Hamas alors que cette organisation les utilise comme bouclier humain".

Dans son livre, Elkana Cohen assure que cette adhésion de la population au mouvement terroriste est avant tout le fait d’une propagande agressive à laquelle les civils sont soumis. Un discours, présent notamment dans les manuels d’histoire, qui cible "les Juifs, l’État d’Israël et la culture occidentale". Au micro d’Europe 1, il explique pourtant s’être rendu dans l'enclave palestinienne dans l’espoir de "trouver des gens qui soient prêts à faire la paix et qui comprenaient ce que l’on faisait". Et de dresser une conclusion aussi froide que sans appel : "Je n’ai trouvé personne".