Cécile Kohler et Jacques Paris inculpés en Iran : «Ils risquent une condamnation à mort», affirme la sœur de la Française

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, ont été inculpés pour "espionnage pour le Mossad", le service de renseignement extérieur israélien, pour "complot pour renverser le régime" et "corruption sur terre". Chacun de ces trois chefs d'inculpation est passible de la peine de mort.