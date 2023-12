7 octobre, captivité à Gaza... Ce qu'il faut retenir de l'interview de Mia Schem, ex-otage du Hamas, à la télévision israélienne

Un témoignage qui bouleverse le monde. Celui de Mia Schem, otage franco-israélienne qui a été retenue pendant 54 jours par le Hamas, après avoir été enlevée par des terroristes lors du festival de musique Tribe of Nova, près de la bande de Gaza. À la télévision israélienne, la jeune femme de 21 ans a raconté l'enfer de sa captivité.

Amaigrie, le visage marqué, un bras dans le plâtre, Mia Schem a d'abord parlé de sa capture, lors de l'attaque du 7 octobre. "Le sol était éclaboussé de sang. J'ai crié de douleur : 'J'ai perdu mon bras'. Un homme a commencé à toucher le haut de mon corps et soudainement, quelqu'un m'a tirée par les cheveux et m'a poussée dans la voiture qui s'est dirigée vers Gaza. Je me suis sentie comme un animal dans un zoo", témoigne la jeune femme.

"J'avais très peur d'être violée"

Elle explique ensuite avoir été retenue dans une famille du Hamas, son seul lieu de vie pendant 54 jours, où une petite pièce sans fenêtre, dans des conditions terribles. Elle ne pouvait par exemple pas dormir à cause de son garde assis 24 heures sur 24 en face d'elle. "Moi, j'avais très, très peur d'être violée. C'était ma plus grande peur. Sa femme s'amusait, elle se jouait de moi. Elle nous apportait des repas, enfin elle lui apportait un repas à lui. À moi, elle ne m'en apportait pas. Pendant trois ou quatre jours, je ne mangeais pas."

Peu avant sa libération, elle raconte avoir croisé d'autres otages. Des souvenirs qui hantent sa mémoire. "Se sentir coupable parce que derrière toi, il y a encore des gens qui sont retenus en otages, qui te disent 'Mia, s'il te plaît, ne nous oublie pas'. Sentir cette culpabilité et dire 'Je suis désolée, je suis désolée, je regrette de partir et de vous laisser là'. C'est pour ça que je ne peux pas encore profiter pleinement de ma liberté", explique Mia Schem, des sanglots dans la voix.

Dans cette interview, la jeune femme explique avoir vécu "un holocauste" et que "tout le monde là-bas est terroriste". Deux phrases chocs qui font beaucoup réagir. 129 otages sont toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses frappes.