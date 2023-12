«C'est irréparable» : près d'un mois après leur libération par le Hamas, le traumatisme d'Erez et Sahar Kalderon

Allons-nous vers une nouvelle trêve dans la bande de Gaza ? Après plus de deux mois de guerre, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est arrivé mercredi en Égypte pour des discussions sur une trêve dans la guerre avec Israël. Ces derniers jours, les deux camps ont multiplié les signaux en faveur d'une nouvelle pause humanitaire qui permettrait notamment la libération d'otages retenus à Gaza.

Négociée par l'Égypte, le Qatar et les Etats-Unis, une précédente pause d'une semaine avait permis fin novembre la libération de 105 otages dont Erez, 12 ans et sa sœur, Sahar Kalderon, 16 ans. Ces deux franco-israéliens, désormais en sécurité, tentent de se reconstruire. Leur grand cousin, Ange Kalderon, 68 ans, qui vit en région parisienne, échange quotidiennement avec leur mère et épouse d'Ofer Kalderon, toujours aux mains du Hamas. Attention, certains propos peuvent choquer.

"Sa sœur a dû lui expliquer ce qu'était qu'un viol collectif"

"Sahar et Erez sont des rescapés. Ce ne sont pas des gens libérés. Erez a retrouvé sa naïveté et sa joie d'enfant de 12 ans. Sahar est détruite. Il suffit de voir son visage. Quand Erez a vu des femmes se faire violer collectivement, il a interrogé sa sœur qui a dû lui expliquer ce qu'était qu'un viol et ce qu'était un viol collectif", témoigne Ange Kalderon au micro d'Europe 1.

Ce qu'a vu Sahar est "irréparable"

"Voir des gens se faire brûler à moitié vifs, voir une femme enceinte se faire éventrer, voir le fœtus sorti et écrasé d'un coup de botte... Ça, pour une enfant de 16 ans qui comprend les choses, c'est irréparable. Les enfants ont dit : 'Maman, on va le revoir quand papa ?' Leur mère a dû leur dire, 'écoutez mes chéris, je suis sûre qu'on va le revoir mais quand, je ne peux pas vous dire'. Et moi, je rajoute, je ne sais pas si on va le revoir dans un cercueil ou pour de bon", glisse-t-il.

Selon Israël, 129 personnes, enlevées le 7 octobre dernier, sont toujours retenues par le Hamas dans la bande de Gaza.