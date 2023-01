Turquie : un étrange nuage intrigue les habitants du nord-ouest du pays

Après le ciel rose fuchsia en Belgique, voici désormais le nuage en forme d'ovni en Turquie. Ce jeudi, alors que le soleil se couchait, les habitants de la ville de Bursa dans le nord-ouest du pays ont fait une surprenante découverte en levant leurs yeux au ciel. Un impressionnant nuage de couleur rose et orange et présentant un "trou" à l'intérieur est apparu pendant environ une heure, comme le rapporte The Guardian. Une phénomène météorologique assez peu commun est à l'origine de cet étrange spectacle.

Ce nuage est en réalité un altocumulus lenticularis, plus communément appelé "lenticulaire". Son apparition résulte de la convergence de trois facteurs : un air humide, du vent et la présence proche d'un massif montagneux. "Ces nuages apparaissent lorsque le vent souffle fort en altitude, dans une atmosphère humide. En franchissant un relief, l'air se déplace en mouvements ondulatoires : lorsqu'il monte et se refroidit assez, l'eau se condense et forme le nuage lenticulaire", précisait Météo France - cité par TF1 Info - le 8 juin 2020.

Un phénomène déjà observé en France

La continuité du mouvement de l'air empêche le lenticulaire de se déplacer, l'obligeant alors à rester stationnaire. Sur les réseaux sociaux, les réactions vont bon train depuis jeudi soir. "Bursa passe dans une autre dimension", s'est amusé le maire de Yildirim, une commune située toute proche, tandis qu'une utilisatrice de Twitter y a vu une "pâtisserie à la rose".

Ce nuage spectaculaire s'est également formé à plusieurs reprises en France. Et notamment le 16 janvier dernier dans le secteur de Berre-lès-Alpes, près de Nice dans les Alpes Maritimes. L'institut Keraunos, spécialisé dans la formation des orages et des tornades, en avait également relevé un en janvier 2021 près de Carcassonne.