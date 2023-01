Belgique : pourquoi le ciel s'est teinté d'une couleur rose fuchsia en pleine nuit ?

Certains Belges se sont certainement frottés les yeux à plusieurs reprises pour y croire. Dans la nuit du 9 au 10 janvier, une ambiance quasi extraterrestre a envahi plusieurs provinces de Flandres devant des habitants tout à fait éberlués. Jusqu'au petit matin, le ciel s'est teinté d'une impressionnante couleur rose fuchsia, comme le rapporte La Dépêche du Midi.

Le reflet de lumières LED

Zag hetzelfde; zouden de tomatenserres in Deinze/Kruishoutem zijn… pic.twitter.com/I9aFkvqutZ — Jan Briers (@JanBriersGouv) January 10, 2023

"Notre rue à 0h45. Quelqu'un m'explique ce phénomène ? C'est vraiment comme sur la photo", a twitté un internaute. L'explication est en réalité toute simple et n'a rien de naturel. Cette couleur provient de lumières LED rouges et bleues utilisées par quelques agriculteurs dans de vastes serres de tomates implantées dans la ville de Kruisem, non loin de Gand. Elles offrent aux plantes une meilleure croissance et leur permettent de rester plus compactes en dépit du froid.

Selon le météorologue Frank Deboosere, contacté par le quotidien Nieuwsblad, ces teintes se sont ensuite reflétées sur les nuages bas présents dans le ciel belge cette nuit-là. "Tout comme vous voyez souvent une lueur blanche autour des grandes villes à distance. Une sorte de pollution lumineuse", ajoute-t-il. Le journal précise également que ce phénomène n'a rien de nouveau dans les environs mais que sa manifestation s'est révélée particulièrement extrême cette nuit-là.