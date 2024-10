Timothée Chalamet s'incruste à son propre concours de sosies... Et perd

Quand une star hollywoodienne s'invite à son propre concours de sosies... Malgré tous ses efforts, Timothée Chalamet n'a pas réussi dimanche à remporter le prix de la meilleure ressemblance avec lui-même, lors d'un concours à New York, a rapporté le magazine Variety.

Une vingtaine de jeunes hommes, à la mâchoire ciselée et aux cheveux ondulés couleur noisette, étaient rassemblés dans le Washington Square Park de New York quand environ 30 minutes après le début de l'événement, l'acteur phare de Call me by your name a débarqué à la surprise générale.

"Merci à mon fan numéro 1 d’être venu"

Timothée Chalamet s'est faufilé à travers la foule, caché derrière un masque noir et une casquette de baseball, avant de se diriger vers deux sosies qui posaient pour des photos. Une fois au milieu, il a enlevé son masque, tandis que des cris éclataient dans tout le parc, selon Variety.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont capturé le moment où l'acteur de 28 ans surgit devant un disque réflecteur, ravissant les fans qui brandissaient leur téléphone portable. "Comment savoir si c'est vraiment lui ? Il se pourrait que ce ne soit qu'un très bon sosie...", a écrit un internaute, à l'image d'autres fans interloqués.

I was behind the Timothee Chalamet lookalike competition. Thanks my #1 fan (timothee) for showing up. pic.twitter.com/ZfYkOBuTNB — Anthony Po (@anthpo) October 27, 2024

Mais pas de doute, c'était bien l'acteur franco-américain de "Dune" et "Wonka", l'un des plus demandés de Hollywood, qui interprètera la légende vivante du folk rock Bob Dylan dans un biopic en cours de tournage à New York. "Merci à mon fan numéro 1 (Timothée) d'être venu", a écrit sur le réseau social X le créateur de YouTube AnthonyPo, qui se présente comme à l'origine de ce concours de sosies. Le gagnant, paré de la cape violette de Willy Wonka, s'est vu remettre un énorme trophée en or et un chèque de 50 dollars, selon les publications sur l'événement sur les réseaux sociaux.