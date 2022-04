Où est Schmoutzi, le lapin géant enlevé sur le marché de Pâques de Colmar ?

Schmoutzi est un lapin géant des Flandres de 8,5 kilos. Il était cette année la mascotte du marché de Pâques de la ville de Colmar, dans le Haut-Rhin, qui a ouvert le 8 avril et fermera le 1er mai. Mais à la surprise générale, il a été enlevé dans la nuit de vendredi à samedi. Deux personnes ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance et sont en cours d’authentification. Cet animal de concours a très peu de chance de survivre hors de son élevage.

"Dans la nature, ses chances de survie sont extrêmement faibles"

Éric Straumann, le maire de la ville est préoccupé par la disparition de Schmoutzi, ce qui signifie "bisou" en alsacien : "Malheureusement, il a été volé dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin par un couple qui a été filmé par notre système de vidéosurveillance", raconte-t-il. L’édile s’inquiète du sort de cette bête de concours : "Il nécessite des soins particuliers, notamment une nourriture particulière", explique-t-il. "Si on relâche ce type de lapin dans la nature, ses chances de survie sont extrêmement faibles."

Le maire assure "qu'il sera indulgent"

On ne connaît pas la motivation de ce couple, dont les images sont encore en cours d’authentification. "Est-ce qu’il s’agit de protéger les animaux ?", se demande Éric Straumann. "Si oui, je rappelle qu’il s’agit d’un animal de basse-cour qui n’était même pas dans une cage, mais dans un enclos", interpelle-t-il.

Éric Straumann espère que les deux voleurs vont entendre son appel et assure qu’il sera indulgent : "Je les invite à se mettre en rapport avec moi, qu’ils passent un coup de fil à la mairie. On s’arrangera à l’amiable", promet-il. "On leur fera même visiter l’élevage de lapins : ils verront comment ces animaux grandissent et comment l'homme les protège", se veut-il rassurant.